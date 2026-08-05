Актуальная информация об обстановке на линии фронта 5 августа (обновляется)

Источник фото: Александр Река / ТАСС 8:09 В Зеленодольском районе Татарстана при падении обломков БПЛА на территории гражданского объекта произошло локальное возгорание, которое было оперативно устранено Пострадавших нет.
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