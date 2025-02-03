Курить не просто опасно, а еще и накладно: последует наказание за курение в подъезде, на балконе и даже в квартире Ольга БезродняяКурильщикам важно помнить о правилах и запретах, установленных для защиты всех граждан, поэтому есть и наказание за курение в подъезде, на балконе или квартире.