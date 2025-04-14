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Китай

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Китай готов совместно с Вьетнамом продвигать проекты железных дорог со стандартной колеей -- Си Цзиньпин

Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник заявил, что Китай готов развивать сотрудничество с вьетнамской стороной по трем проектам железных дорог со стандартной колеей на севере Вьетнама и совместно строить интеллектуальные пункты пропуска.

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