Замначальника отдела департамента автопромышленности Минпромторга сообщил, что уже к сентябрю текущего года исчерпаны средства программ господдержки, а в бюджете на 2027 год финансирование льготного автокредитования сокращено до 7 млрд рублей вместо ожидавшихся 20 млрд.