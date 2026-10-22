Замначальника отдела департамента автопромышленности Минпромторга сообщил, что уже к сентябрю текущего года исчерпаны средства программ господдержки, а в бюджете на 2027 год финансирование льготного автокредитования сокращено до 7 млрд рублей вместо ожидавшихся 20 млрд.
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