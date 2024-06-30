В зооуголке Симферополя родился птенец белоголового сипа

У семьи белоголового сипа, которая живет в зооуголке Симферополя, появились птенцы. Об этом сообщает пресс-служба МБУК «Парки столицы» Как отмечается, появление птенца белоголового сипа в условиях неволи – явление уникальное.
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