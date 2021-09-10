Районный будни

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Гарик
    а без вмешательства не хотят работать? пусть отойдут тогда...Новые уличные фон...
  • Алексей Сафронов
    Как и у многих реально и эффективно действующих руководителей такого ранга, есть недоброжелатели и у Собянина. Но, ес...Собянин: Все, что...
  • Терехов Олег
    Ну конечно не плитку новую на новую менять, так хоть оборудование. Кто мне дураку объяснит почему в Москве (как утвер...Собянин рассказал...

В инфраструктуре творческого бизнеса в Москве могут появиться новые технопарки

В инфраструктуре творческого бизнеса в Москве могут появиться новые технопарки

Развивать отрасль городу помогает Агентство креативных индустрий Агентство креативных индустрий, открывшись в Москве в прошлом году как центр развития и поддержки творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы, активно взаимодействует с представителями творческого бизнес-сообщества, поддерживает их как участников особого сектора экономики, реализует масштабные городские проекты, объединяет локальные пространства в креативные технопарки и кластеры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх