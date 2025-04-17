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«МК»: звезды нанесли Пугачевой сокрушительный удар в день рождения

«МК»: звезды нанесли Пугачевой сокрушительный удар в день рождения

Многие российские артисты проигнорировали день рождения певицы Аллы Пугачевой, пишет «МК». По мнению издания, таким образом звезды нанесли Примадонне сокрушительный удар, поскольку раньше они водили с ней дружбу.

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