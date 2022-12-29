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Музыка: Памяти композитора Эдуарда Артемьева: Скромный гений так и не смог смириться с потерей жены, с которой прожил 52 года

Музыка: Памяти композитора Эдуарда Артемьева: Скромный гений так и не смог смириться с потерей жены, с которой прожил 52 года

Он писал музыку к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и других режиссёров, во многих спектаклях ведущих театров использовали композиции Эдуарда Артемьева, а ещё на его счету кантаты и сюиты, симфонии, оперы и песни.

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