Идея на три миллиарда

Кубок РПЛ, о котором много говорилось в последнее время, отменяется. Однако клубы решили реформировать Кубок России — теперь в нем будет двойное выбывание (double elimination — выбывание после двух поражений, формат успешно работает в киберспорте).
Кубок РПЛ, о котором много говорилось в последнее время, отменяется. Однако клубы решили реформировать Кубок России — теперь в нем будет двойное выбывание (double elimination — выбывание после двух поражений, формат успешно работает в киберспорте).
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