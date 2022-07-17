ИЗВЕСТИЯ iz

6 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Хорошая новость. Молодцы ребята, держат свой фронт., вычислили гадов на территории России. Респект.Хакеры RaHDit выя...
  • Виктор Михайлов
    Население КНДР - 26 млн. чел. Сегодня на Украине не больше . Зря Зеля разбрасывается разрывами дипотношений . Украина...Пхеньян ответил К...
  • Питер Эсклянов
    России нужно добиться от западных стран роспуска агрессивного блока НАТО и в этом должны помочь такие государства как...Китай заявил о на...

Идея на три миллиарда

Идея на три миллиарда

Кубок РПЛ, о котором много говорилось в последнее время, отменяется. Однако клубы решили реформировать Кубок России — теперь в нем будет двойное выбывание (double elimination — выбывание после двух поражений, формат успешно работает в киберспорте).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх