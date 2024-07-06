Гуменюк: в Днепропетровской области объект энергетики получил повреждения

Объект энергетики поврежден в Криворожском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк, чьи слова приводит РИА Новости.
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