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Гуменюк: в Днепропетровской области объект энергетики получил повреждения

Гуменюк: в Днепропетровской области объект энергетики получил повреждения

Объект энергетики поврежден в Криворожском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк, чьи слова приводит РИА Новости.

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