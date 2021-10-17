Неадекват в маршрутке 

Позитив для оптимистовОбществоНеадекват в маршрутке Вот этот пост про нападение Вот так бывает. и комментарии к нему заставили меня вспомнить одну историю.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий БакулинХрень какая-то..... на хрена......Галина БарановаПросто дурак,да еще в плохом настроении...NatalyВам никогда приходило в голову, почему в России так много быдлятины? Вот этих озверевших обезьян, неспособных на элементарную вежливость и уважение к окружающим. Куда ни глянь – везде озлобленные хамы, разрушающие всё, до чего только могут дотянуться. Я каждый день сталкиваюсь с этими экземплярами недочеловеков. Соседи, слушающие блатной шансон и устраивающие пьяные потасовки, озверевшие малолетки, нападающие на своих сверстников и взрослых людей… Всюду наблюдается какой-то культурный коллапс, вызывающий недоумение и разочарование.что означает быдло, определение этого слова. В дореволюционной России словом «быдло» называли домашних животных, а точнее, различную рогатую скотину. Ближе к XIX веку это слово приобрело новое значение. Им аристократы называли простолюдинов. Таким образом, слово «быдло» приобрело значение «человек, подобный животному». В своё время одну из лучших трактовок этого понятия дал знаменитый портал Лукмор. Со слов его остроумных авторов, современное быдло – это люди, неспособные адекватно воспринимать чужое мнение. Их собственное мировоззрение строится на том, что принято в их социальной среде. Любая точка зрения, отличающаяся от общепринятой, считается неправильной и вызывает у быдла агрессию. От себя хочу добавить, чтоб быдло опасно ещё и тем, что навязывает свою точку зрения окружающим. Вот эти высказывания в стиле «Не служил – не мужик», «Место женщины на кухне», «Смерть мусорам – слава пацанам» представляют собой классическую философию быдла. Такие люди являются ярыми гомофобами, антисемитами, националистами. Их ксенофобия объясняется неприятием чужой культуры и другого образа жизни. Распространённые в среде быдла шаблоны и стереотипы играют на руку многим. Управлять толпой быдла довольно просто – такие люди живут, удовлетворяя преимущественно физиологические потребности. О трёх верхних ступенях пирамиды Маслоу они имеют такое же смутное понятие, как о социально-экономической модели государства, в котором живут.Борис Шумилов"Вам никогда приходило в голову, почему в России так много быдлятины?" - Кристофор Колумб когда общался с аборигенами уже несколько месяцев, они спросили как он попал на побережье, до тех пор пока он не указал на корабли пальцем, они только после этого начали видеть корабли на горизонте.ирина Северова северова (гуляева)Быдло тупоеКомментировать
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