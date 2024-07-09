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Владимирские новости

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Во Владимирской области продолжает действовать «желтый» уровень опасности

Во Владимирской области продолжает действовать «желтый» уровень опасности

Во Владимирской области продолжает действовать «желтый» уровень опасности. Об этом сообщают синоптики «Гидрометцентра России»Во Владимирской области из всех регионов ЦФО продолжает действовать «желтый» уровень опасности из-за жары.

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