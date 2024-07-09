Во Владимирской области продолжает действовать «желтый» уровень опасности. Об этом сообщают синоптики «Гидрометцентра России»Во Владимирской области из всех регионов ЦФО продолжает действовать «желтый» уровень опасности из-за жары.
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