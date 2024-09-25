«Беспорядочные половые связи»: за что боролась главная феминистка СССР Александра Коллонтай

Александра Коллонтай – первая женщина нарком, борец за освобождение женщины. Она создала гражданский брак, уберегла СССР от войны со Швецией, но заслуги не спасли ее от обвинений в шпионаже и легализации проституции.
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