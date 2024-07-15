Король Чарльз и королева Камилла отменили поездку в Новую Зеландию

Король Чарльз и королева Камилла планируют посетить Австралию и Самоа в октябре, но отменили запланированную поездку в Новую Зеландию из-за проблем со здоровьем, поскольку король восстанавливается после диагностированного у него рака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии