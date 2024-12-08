10 декабря, в день празднования иконы Божией Матери именуемой "Знамение", епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей совершит Божественную литургию в храме иконы Божией Матери именуемой "Знамение" в ст.
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10 декабря, в день празднования иконы Божией Матери именуемой "Знамение", епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей совершит Божественную литургию в храме иконы Божией Матери именуемой "Знамение" в ст.