Глава Дагестана оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов осмотрел аэропорт Махачкалы и оценил ущерб от беспорядков. На кадрах видно, что погромщики сломали забор, брусчатку, нанесли повреждения помещениям здания международного терминала.
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