Лавров: Запад не замечает, что оружие с Украины расползается по горячим точкам

REUTERS/Gleb Garanich Страны Запада стараются не замечать, что оружие с Украины расползается по горячим точкам и попадает в руки террористов и экстремистов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 января на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий.