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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Учёные придумали, как дуть на серверы так, чтобы расходы на охлаждение упали ...

Учёные придумали, как дуть на серверы так, чтобы расходы на охлаждение упали ...

Учёные придумали, как дуть на серверы так, чтобы расходы на охлаждение упали на 60 %Исследователи из Швейцарской федеральной лаборатории по науке о материалах и технологиям (Empa) воспользовались хорошо известным явлением ионного ветра, чтобы снизить энергозатраты на охлаждение серверов.

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