«ГАЗель» загорелась на Московском шоссе в районе Вторчермета в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
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