Израиль отзывает посла из Польши Израиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших в годы Холокоста говорится в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, распространенном его пресс-службой.
Израиль отзывает посла из Польши Израиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших в годы Холокоста говорится в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, распространенном его пресс-службой.
Свежие комментарии