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Татар-информ

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Собянин: 7 вражеских БПЛА, летевших на Москву, уничтожены

Собянин: 7 вражеских БПЛА, летевших на Москву, уничтожены

Силы ПВО уничтожили семь вражеских дронов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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