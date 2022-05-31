В Кузбассе завтра откроются первые три пляжа

В кузбасском городе Прокопьевск завтра, 1 июня, откроются первые пляжи. Три зоны отдыха у воды располагаются в Зенковском парке у пруда: "Зенковский", "Волна" и "Специализированный" - оборудованный для людей с ограниченными возможностями здоровья.