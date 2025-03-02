Ветераны войны на Днестре получат материальную помощь

Ежегодную материальную помощь получит 351 человек, получивший ограничение возможностей в результате боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Молдовы, а также члены семей участников, погибших при исполнении служебного долга, передает moldpres.
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