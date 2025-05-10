Справедливороссы предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ

А также рассмотреть возможность компенсаций за услуги ЖКХ и взносы на капремонт дома Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» направили в правительство России законопроект, которым предлагается вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и полностью компенсировать им расходы на услуги ЖКХ, сообщает РИА Новости.