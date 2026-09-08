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Синоптик Тишковец: в ночь на 9 сентября в Подмосковье похолодает до 0 градусов

Синоптик Тишковец: в ночь на 9 сентября в Подмосковье похолодает до 0 градусов

Первые заморозки на почве могут произойти в Подмосковье в ночь на 9 сентября. Минимальная температура воздуха в регионе опустится до нуля градусов, сообщил в телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

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