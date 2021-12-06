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Челябинская дума рассмотрит генеральный план города

Челябинская дума рассмотрит генеральный план города

Документ, принятый почти 20 лет назад, прекращает свое действие. Проект нового генерального плана города Челябинска, разработанный Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва), внесен в городскую Думу.

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