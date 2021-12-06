Челябинская дума рассмотрит генеральный план города

Документ, принятый почти 20 лет назад, прекращает свое действие. Проект нового генерального плана города Челябинска, разработанный Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва), внесен в городскую Думу.
Документ, принятый почти 20 лет назад, прекращает свое действие. Проект нового генерального плана города Челябинска, разработанный Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва), внесен в городскую Думу.
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