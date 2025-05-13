С подозрением на энцефалит госпитализированы 14 уральцев

С начала весеннего сезона от нападений клещей пострадали уже более 7800 свердловчан. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 14 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 36 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.