С подозрением на энцефалит госпитализированы 14 уральцев

С начала весеннего сезона от нападений клещей пострадали уже более 7800 свердловчан. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 14 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 36 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
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