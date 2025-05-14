Экономист Балынин: у россиян со средней зарплатой будет пенсия до 31 тыс. рублей

Россияне, получающие среднюю зарплату в 102 тыс. рублей, могут получать пенсию до 31,6 тыс. рублей. Об этом 14 мая рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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