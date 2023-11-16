Бочкарёв: В Новой Москве за 11 лет ввели более 4,9 млн кв. м коммерческой недвижимости

В Троицком и Новомосковском округах Москвы (ТиНАО) с 2012 года введено более 4,9 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, сегодня в Новой Москве работают порядка 48 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и около 200 крупных предприятий.