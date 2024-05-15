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В «Ночь музеев» в Петербурге будут ходить автобусы по четырем маршрутам

В «Ночь музеев» в Петербурге будут ходить автобусы по четырем маршрутам

В ночь с 18 на 19 мая в Петербурге пройдет международная акция «Ночь музеев». Для удобства посетителей будут задействованы 4 специальных автобусных маршрута от Исаакиевской площади до разных музеев города.

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