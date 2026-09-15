С начала сентября в котле в Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери, которые, по данным Министерства обороны России, составляют до 490 военнослужащих.
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