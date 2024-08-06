5 способов не опозориться перед инспектором ГАИ

Если задаться целью распечатать на принтере хотя бы основные документы, которыми руководствуются инспекторы ДПС в своей работе, то такое количество бумаги вряд ли влезет даже в стандартный дорожный чемодан.
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