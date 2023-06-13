Стали известны любопытные подробности суицидальных атак захисников незалежностi По наблюдению офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, генералы Североатлантического альянса шокированы полным провалом наступления укровермахта.
Стали известны любопытные подробности суицидальных атак захисников незалежностi По наблюдению офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, генералы Североатлантического альянса шокированы полным провалом наступления укровермахта.
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