Крымский патриот Блогер Варламов (признан ин.агентом в РФ) удивляется, почему некоторые россияне восхищаются Сталиным.
Варламов считает, что россияне должны осудить Сталина. Почему я не согласен
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Ну и чему ему неймется? Поезжай в Израиль. Разберись с Нитаньяху. Зачем тебе Сталин?
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15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Да Сталина нужно клонировать, если бы это было возможно! Он бы сразу разобрался с ворюгами - предателями в высших эшелонах власти!
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13 час.
Boris Borisov
Да уберите эту падаль ,варламова из ленты! Почему он насильно попадается на глаза ??????То собчачкой травили,-то , теперь этой мразью !!!!!! !!!!!
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12 час.
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