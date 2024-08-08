Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • S Sharkov
    Пиндосовской разведке верить - себя не уважать.Корейская баллист...
  • Natalija Osminina
    Я написала  более 20 научно-популярных и философских книг, где предсказала все то, что сейчас происходит на основе си...Старая и вечно пь...
  • Сергей К
    агаПочему «лихие 199...

Варламов считает, что россияне должны осудить Сталина. Почему я не согласен

Варламов считает, что россияне должны осудить Сталина. Почему я не согласен

Крымский патриот Блогер Варламов (признан ин.агентом в РФ) удивляется, почему некоторые россияне восхищаются Сталиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТБ
Татьяна Бут
Ну и чему ему неймется? Поезжай в Израиль. Разберись с Нитаньяху. Зачем тебе Сталин?
Ответить
15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Да Сталина нужно клонировать, если бы это было возможно! Он бы сразу разобрался с ворюгами - предателями в высших эшелонах власти!
Ответить
13 час.
Boris Borisov
Да  уберите  эту падаль  ,варламова из ленты! Почему он насильно попадается на глаза  ??????То собчачкой травили,-то , теперь этой мразью !!!!!! !!!!!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх