Варламов считает, что россияне должны осудить Сталина. Почему я не согласен

ТБ Татьяна Бут Ну и чему ему неймется? Поезжай в Израиль. Разберись с Нитаньяху. Зачем тебе Сталин?

ЮЮ Юлия Юлия Да Сталина нужно клонировать, если бы это было возможно! Он бы сразу разобрался с ворюгами - предателями в высших эшелонах власти!