Двух омских врачей отправили в СИЗО - следствие считает, что они за деньги «отмазали» военного от службы.
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Двух омских врачей отправили в СИЗО - следствие считает, что они за деньги «отмазали» военного от службы.