Терпеливый отец и малыш-непоседа

Однажды милый малыш Квито вырастет и станет таким же грозным и серьезным, как его отец. А пока он беззаботно играется под присмотром родителей - Визури и Киры.
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