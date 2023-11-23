Автомат для сбора чаевых, машина для группового бритья и еще 8 странных изобретений человечества

Желание идти вперед и изобретать что-то новое всегда было неотъемлемой частью человека. Талантливые инженеры и изобретатели со всего мира постарались, чтобы очки виртуальной реальности и самоуправляемые автомобили стали обыденными вещами в нашей жизни.