Автомат для сбора чаевых, машина для группового бритья и еще 8 странных изобретений человечества

Желание идти вперед и изобретать что-то новое всегда было неотъемлемой частью человека. Талантливые инженеры и изобретатели со всего мира постарались, чтобы очки виртуальной реальности и самоуправляемые автомобили стали обыденными вещами в нашей жизни.
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