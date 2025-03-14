На Марсе, возможно, обнаружили следы древней жизни

Марсоход NASA Perseverance обнаружил возможные следы древней жизни на Марсе Темные «пятна леопарда» в камне, изученном марсоходом в прошлом году, могут быть остатками марсианской микробной активности, заявили планетологи NASA.
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