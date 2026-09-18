«Мы все в одной лодке»: немецкий генерал зовёт народ грести навстречу «войне с Россией»

Высшее военное руководство Германии продолжает удивлять мир творческим подходом к собственной обороне.
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Нация историю своей страны хочет обернуть ещё одним испытанием! Однако оно может оказаться для неё последним и немцам стоит подумать об этом и о жизнях своих родных и близких!