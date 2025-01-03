Как можно распознать телефонного мошенника во время разговора? ❗️Будьте осторожны и старайтесь не общаться по телефону или в мессенджерах с незнакомыми людьми.
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Как можно распознать телефонного мошенника во время разговора? ❗️Будьте осторожны и старайтесь не общаться по телефону или в мессенджерах с незнакомыми людьми.
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