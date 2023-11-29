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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин в 3-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру, отразив 28 из 33 бросков «Нью-Джерси»

Вратарь «Айлендерс» отразил 28 из 33 бросков в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:5).  «Девилс» забросили победную шайбу на 59:37.

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