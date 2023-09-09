В Петербурге липовые террористы «заминировали» почти 700 объектов: свыше 6000 человек эвакуировали

Лжетеррористы нацелили свое внимание на почти 700 различных объектов Санкт-Петербурга. Правоохранители осмотрели здания, которые оказались под угрозой подрыва.
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