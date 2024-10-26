Врач Лунева: Сонливость и ком в горле — признаки проблем с щитовидной железой

Эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Воронеже Анастасия Лунева рассказала, что появление зоба, постоянная усталость, раздражительность, боли в мышцах и колебания веса могут говорить о проблемах с щитовидной железой.
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