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Как гаджеты помогут ребенку в обучении и сплотят семью: метод учителя из Уссурийска

Как гаджеты помогут ребенку в обучении и сплотят семью: метод учителя из Уссурийска

Как мотивировать современного ребенка, пресыщенного колоссальным количеством информации в Интернете, которой уступают строгие догмы классического школьного образования? Каким должно быть образование сегодня, чтобы родители могли подготовить детей к будущему? Почему мы не должны удалять детей от цифровых открытий и запрещать им пользоваться гаджетами? Какова роль ультрасовременного учителя в обществе, почему, как бы это парадоксально ни звучало, его главная функция не передавать свои знания? На эти и многие другие вопросы ответил народный учитель Уссурийска Иван Лаоши в телепрограмме "Коваль.

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