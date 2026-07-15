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Живая Кубань

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Конец топливного кризиса? Очереди на заправках в некоторых регионах России стали меньше

Конец топливного кризиса? Очереди на заправках в некоторых регионах России стали меньше

Конец топливного кризиса? Очереди на заправках в некоторых регионах России стали меньшеВ 13 регионах России очереди на заправках заметно сократились.

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