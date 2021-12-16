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В России разработают новый ракетный комплекс подвижного базирования

В России проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев в интервью, опубликованном 17 декабря в газете «Красная звезда».

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