В России разработают новый ракетный комплекс подвижного базирования

В России проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев в интервью, опубликованном 17 декабря в газете «Красная звезда».
В России проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев в интервью, опубликованном 17 декабря в газете «Красная звезда».
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