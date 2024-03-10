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Правила питания для мусульман в Рамадан и расписания приема пищи, что нужно делать с 10 марта по 9 апреля

Правила питания для мусульман в Рамадан и расписания приема пищи, что нужно делать с 10 марта по 9 апреля

Правила питания для мусульман в Рамадан и расписания приема пищи, что нужно делать с 10 марта по 9 апреля Алёна ЮрьеваС приходом месяца Рамадана в 2024 году для мусульман начинается время духовной очистки и самоотречения.

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