Минздрав зарегистрировал "Аллергарду" для пожилых без дозировки

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Аллергарда" для лечения аллергического риноконъюнктивита. Препарат, которому не требуется дозировка для пожилых людей, появится в гражданском обороте в октябре, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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