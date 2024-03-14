В ХАМАС обвинили Махмуда Аббаса в связях с Израилем

Западный берег реки Иордан может стать еще одним фронтом в войне сектора Газа, однако администрация Палестинской автономии под руководством Махмуда Аббаса подавляет любое вооруженное сопротивление в кооперации с Израилем.
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