Москва готовит ответные удары по Украине: главное за сутки

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Москва готовит ответные удары по Украине, на железнодорожных путях в Воронежской области произошел взрыв, Путин поговорил с Сальдо после массированных обстрелов Херсонской области.
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